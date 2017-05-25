Россия всегда в повестке дня: НАТО определила одну из главных тем саммита

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Брюссель, 25 мая. В ходе начинающегося сегодня саммита стран-членов НАТО в Брюсселе участники саммита коснутся также темы взаимодействия с Россией. Этот вопрос, отметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, будет поднят в ходе дискуссии о распределении расходов между странами Альянса и их трансатлантическом партнерстве.

«Россия всегда присутствует в повестке дня, Россия будет обсуждаться на встрече, которая пройдет сегодня, в том числе в рамках дискуссии, связанной с трансатлантическими связями и распределением бремени», — объявил генеральный секретарь Альянса перед началом саммита.

Напомним, как писала ранее «Газета.ru», тема «справедливого распределения оборонных расходов» стала одной из наиболее животрепещущих для стран-участников НАТО после громких заявлений президента США Дональда Трампа, заявившего, что Соединенные Штаты вкладывают в НАТО непропорциональном много по сравнению с другими членами Альянса. Предложение разделить расходы поровну вызвало панику, поскольку многие из стран НАТО в принципе не способны оплатить существование военной машины Альянса.

Столтенберг ранее предупредил, что в ближайшее время расходы стран НАТО на оборону будут только увеличиваться.