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Улицы Бангкока ушли под воду после ночного ливня

Улицы Бангкока ушли под воду после ночного ливня

10:28  25 Мая 2017
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Улицы Бангкока ушли под воду после ночного ливня

Бангкок, 25 мая. Сегодня после сильного ночного ливня часть оживленных улиц Бангкока оказались затопленными, вода поднялась до полуметра.

Затопленная проезжая часть в Бангкоке из-за сильного ливня привела к заторам на дорогах города, также повреждена городская инфраструктура. Несколько школ объявили о том, что не смогут провести занятия. По данным метеорологической службы Таиланда, дожди будут идти еще несколько дней. Они отмечают, что ливни ожидаются до воскресенья в десяти из 77 провинций. Спасатели дают кров тем, кто пострадал от стихии, пишет «Политэксперт».

Ирина Селезнева
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