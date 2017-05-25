Ирак: курды арестовали 15 человек за связи с ИГ в Киркуке

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Киркук, 25 мая. Руководство полиции Иракского Курдистана сообщило об аресте 15 человек по подозрению в связях с «Исламским государством»*.

По данным полицейских подозреваемые были арестованы курдскими силами безопасности «Асаиш» в районах Кадесия и Рашад. Оперативники спецслужб считают, что арестованные собирали информацию о перемещении иракских войск и сил пешмерга в пользу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Представители правоохранительных органов отмечают, что ранее в Иракском Курдистане состоялся суд над десятью террористами. Часть из них была приговорена к 10 годам лишения свободы, другая — к пожизненному заключению.

* Организация запрещена на территории РФ.