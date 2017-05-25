ДНР: ВСУ за сутки 55 раз открывали огонь по территории республики

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Донецк, 25 мая. Неспокойными были минувшие сутки в Донецкой народной республике. Как рассказали журналистам в оперативном командовании ДНР, 16 населенных пунктов оказались под огнем, открытым со стороны украинских силовиков.

Режим тишины ВСУ нарушили 55 раз, уточнили в ведомстве. По его данным, военнослужащие Украины задействовали РСЗО, артиллерию, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, а также БТР и БМП.

Напомним, накануне сообщалось, что при обстрелах со стороны ВСУ поселка Гольмовский на севере Горловки была ранена 74-летняя пенсионерка — местная жительница.