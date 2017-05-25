Сирия сегодня: перехват ВКС РФ, инновации в Алеппо, Дамаск под огнем

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Сирия, 25 мая. Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации перехватили самолеты так называемой международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Более сотни террористов выдвигаются в направлении Гуты. В Алеппо рассказали об инновационных разработках. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция недовольна

Как заявил командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, российские ВКС в Сирийской Арабской Республике (САР) выполнили перехват самолета-заправщика международной коалиции во главе с США. Он не уверен, был ли это Су-30 или Су-35, не уточнил также, где именно и когда произошел этот инцидент.

ВКС выполнили перехват, «который я бы охарактеризовал как непрофессиональный», сказал Харригиан. Он отметил, что при обсуждении этого инцидента Россия признала, что ее пилот в этой ситуации оказался не прав.

Как отмечает Lenta.ru, американские военные традиционно называют опасное, по их мнению, сближение самолетов «непрофессиональным и небезопасным». Однако, заметил Харриган, никаких других инцидентов между военными зафиксировано не было.

По словам Харригана, Российская Федерация придерживается того, о чем Соединенные Штаты просили в рамках контактов меморандума между США и РФ о предотвращении конфликтов на территории САР.

Угроза для Дамаска

Группа боевиков числом более сотни человек двинулась в сторону Гуты. Незаконные вооруженные формирования возглавляют командиры группировок «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аль-Шам» (на территории ряда стран эти организации признаны террористическими).

В то же время Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на юге страны. В ходе ожесточенных боестолкновений с террористическими формированиями, в частности с боевиками так называемой «умеренной» оппозиции, правительственные силы ведут зачистку на границе с Иорданией и Ираком.

Инновации в Алеппо

Представители коллектива университета города Алеппо рассказали представителям СМИ об инновациях в робототехнике и аграрном секторе, которые ученые собираются внедрить в ближайшем будущем. По словам аспиранта Зияда Аль-Исса, в университете удалось открыть новые методы борьбы с болезнями зерновых культур.

Аль-Исса отметил, что новый препарат эффективен как пестицид, но при этом у него нет никаких побочных эффектов. Кроме того, он абсолютно безвреден для человеческого организма. Ученым удалось создать новый вид плесени, который развивается вместе с растением и защищает его от насекомых.

По словам аспиранта, в настоящий момент зерновые могут быть эффективно защищены от вредителей лишь искусственными пестицидами, опасными для здоровья людей. Однако новый вид плесени, который удалось создать сирийским ученым, мирно соседствует со злаками, заставляя растение самостоятельно противодействовать паразитам.