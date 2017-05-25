Столтенберг рассказал об участии НАТО в коалиции против ИГИЛ

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Брюссель, 25 мая. НАТО станет новым членом западной коалиции во главе США по борьбе с террористами «Исламского государства»* (ИГ*). Об этом заявил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг

«Сегодня мы согласимся на членство НАТО в коалиции», — сообщил он перед началом саммита организации в Брюсселе. Кроме того, Столтенберг уточнил, что речи об участии НАТО в боевых операциях не идёт.

Как сообщалось ранее, к формальному вступлению в коалицию НАТО призывает Дональд Трамп. Накануне Столтенберг признал своевременность этого шага, напомнив о новом ударе террористов в Манчестере.

Именно поэтому, по его словам, одной из двух основных тем, которые будут сегодня обсуждать на саммите альянса - это меры по удвоению усилий по борьбе с терроризмом.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.