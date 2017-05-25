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Политика
Лондон в гневе: спецслужбы Британии шокированы утечкой данных о теракте в США

Лондон в гневе: спецслужбы Британии шокированы утечкой данных о теракте в США

10:50  25 Мая 2017
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Лондон в гневе: спецслужбы Британии шокированы утечкой данных о теракте в США

Лондон, 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании больше не собираются делиться с Вашингтоном информацией относительно расследования террористического акта в Манчестере. Об этом сегодня передает телеканал BBC.

Напомним, ранее глава министерства внутренних дел Эмбер Радд сообщила, что утечка информации о расследовании взрыва в Манчестере вызвала у Лондона недовольство, поэтому ведомство не допустит, чтобы это повторилось.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует выразить американскому президенту Дональду Трампу свою тревогу относительно утечек в американские СМИ данных о расследовании теракта. 

Лондон в гневе: спецслужбы Британии шокированы утечкой данных о теракте в США

Напомним, в понедельник вечером в Манчестере прогремел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Более 100 человек были экстренно госпитализированы в больницы, 20 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. 

 

#сша #великобритания #взрыв #теракт #манчестер #утечка
Дана Балан
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