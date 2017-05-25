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Ирак: база ИГ уничтожена в провинции Киркук

Ирак: база ИГ уничтожена в провинции Киркук

10:19  25 Мая 2017
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Ирак: база ИГ уничтожена в провинции Киркук

Киркук, 25 мая. На западе провинции Киркук в результате авианалета уничтожены десятки боевиков «Исламского государства».

Министерство пешмерга Иракского Курдистана сообщило о ликвидации крупной группировки боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Авиаудар по базе джихадистов за западе Киркука был нанесен по данным разведки курдского ополчения.

Ирак: база ИГ уничтожена в провинции Киркук

Бомбардировка базы «Халифата» в Куваз Араб осуществлена рано утром, отмечается, что ликвидированы несколько десятков игиловцев и крупный склад боеприпасов. Также в Киркуке в ходе спецоперации арестованы порядка 15 человек по подозрению в связях с «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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