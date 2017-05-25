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Рыжий петербуржец нагло пощупал грудь школьницы на улице и сбежал

Рыжий петербуржец нагло пощупал грудь школьницы на улице и сбежал

10:24  25 Мая 2017
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Рыжий петербуржец нагло пощупал грудь школьницы на улице и сбежал

Санкт-Петербург, 25 мая. Жительница Петербурга попросила полицейских разыскать рыжеволосого мужчину в очках, который приставал к ее несовершеннолетней дочери. По словам заявительницы, злоумышленник трогал 15-летнюю девушку за грудь.

Предварительно установлено, что утром 24 мая у дома на Малом проспекте П.С. неизвестный мужчина трогал за грудь несовершеннолетнюю 2002 года рождения против ее воли. Школьница запомнила, что у него светло-русые или рыжие волосы. Мужчина был одет в желтую футболку и носил солнцезащитные очки. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Алексей Громов
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