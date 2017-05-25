Спецназ ФСБ отрабатывает тактику освобождения заложников из пансионата в Крыму

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Евпатория, 25 мая. Спецназ ФСБ РФ начал второй этап учений в Крыму, сегодня отряды отработают тактику освобождения заложников, захваченных условными террористами.

Учения спецназа ФСБ проходят в Евпатории, на территории не действующего пансионата. Известно, что в проходящих с 24 по 29 мая в Крыму учениях будут задействованы снайперы и вертолет. Отметим, что порядка 2000 спецназовцев ФСБ на первом этапе отработали действия по устранению условной группы противников, которые захватили морские объекты «Черноморнефтегаза». По итогам первого дня была отмечена высокая готовность подразделений к выполнению антитеррористических операций.