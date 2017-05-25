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Вооруженные грабители забрали у гонконгского футболиста сумку с золотыми слитками

Вооруженные грабители забрали у гонконгского футболиста сумку с золотыми слитками

10:16  25 Мая 2017
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Вооруженные грабители забрали у гонконгского футболиста сумку с золотыми слитками

Гонконг, 25 мая. Бывший капитан и защитник национальной команды Гонконга по футболу Ли Вай Мэн стал жертвой воров в одном из гонконгских торговых комплексов. Об этом пишет портал South China Morning Post. 

По данным издания, в минувшую среду примерно в 21.00 по местному времени вооруженные ножами мужчины выхватили у футболиста сумку, в которой находились 24 золотых слитка и 10 миллионов йен. После содеянного грабители скрылись на своем авто.

Всего же сумма ущерба оценивается в один миллион долларов, сообщает Lenta.ru

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых. Самому 43-летнему футболисту медицинская помощь не понадобилась.

Мэн завершил спортивную карьеру 11 лет назад. Он провел за сборную почти 70 матчей.  

 

#гонконг
Дана Балан
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