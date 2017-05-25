Помощь Донбассу: в ЛНР и ДНР разгружают гуманитарный конвой из России

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Донбасс, 25 мая. Колонная машин с гуманитарной помощью жителям Донбасса из России прибыла в Луганскую и Донецкую республики. Как передают корреспонденты с места событий, уже началась разгрузка автомобилей.

Это 65-й гумконвой, отправленный МЧС РФ. Он привез около 400 тонн гуманитарной помощи. В основном это продуктовые наборы, лекарства и книги. Почти 150 тонн груза привезли в Луганск. На складах идет разгрузка 11 машин.

Напомним, первая помощь от российских спасателей была доставлена в Донбасс в августе 2014 года. За прошедшие почти три года жителям республики привезли свыше 68 тысяч тонн гуманитарной помощи.