ВКС РФ взяли на сопровождение ракету «Союз» с новым военным спутником

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Плесецк, 25 мая. Наземные средства контроля ВКС РФ взяли на сопровождение ракету-носитель «Союз-2.1б», стартовавшую сегодня космодрома «Плесецк», сообщает Минобороны РФ.

Представители оборонного ведомства уточнили, что ракета стартовала в 09.34 мск, а через три минуты была взята на сопровождение наземными средствами контроля Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

«Союз-2.1б» выведет на орбиту военный спутник нового поколения.Предыдущий пуск ракеты этого типа провели 29 мая минувшего года.