Госдума примет закон об ужесточении наказания для зацеперов

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Москва, 25 мая. Депутаты госдумы рассмотрят законопроект об административной ответственности за проезд пассажиров на крышах электричек и поездов, автобусов, трамваев и другого транспорта.

Инициатором внесения изменений в КоАП стала Мосгордума, где отметили, что проблема «зацеперов» особенно актуальна для крупных городов страны, а наибольшее число нарушений правил проезда приходится на железнодорожный и городской наземный транспорт.

Законопроект предлагает дифференцировать степень ответственности за «зацепинг» и ввести штраф в размере 1–2,5 тысяч рублей на всей территории страны, за исключением Петербурга и Москвы, где нарушителям будет грозить более суровое наказание — 3–4 тысячи рублей, а за повторный проступок — до 15 суток ареста.

По словам председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, в отличие от «групп смерти» в соцсетях, подростков в вопросе «запецинга» никто не склоняет к противоправным деяниям.

«Зацепинг» для молодых людей — это адреналин, который они хотят таким образом выбросить, — пояснила она.

При этом участники дискуссии ждут рекомендаций по правоприменительной практике в том числе и от МВД.