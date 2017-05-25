Госдума примет закон об ужесточении наказания для зацеперов
Москва, 25 мая. Депутаты госдумы рассмотрят законопроект об административной ответственности за проезд пассажиров на крышах электричек и поездов, автобусов, трамваев и другого транспорта.
Инициатором внесения изменений в КоАП стала Мосгордума, где отметили, что проблема «зацеперов» особенно актуальна для крупных городов страны, а наибольшее число нарушений правил проезда приходится на железнодорожный и городской наземный транспорт.
Законопроект предлагает дифференцировать степень ответственности за «зацепинг» и ввести штраф в размере 1–2,5 тысяч рублей на всей территории страны, за исключением Петербурга и Москвы, где нарушителям будет грозить более суровое наказание — 3–4 тысячи рублей, а за повторный проступок — до 15 суток ареста.
По словам председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, в отличие от «групп смерти» в соцсетях, подростков в вопросе «запецинга» никто не склоняет к противоправным деяниям.
«Зацепинг» для молодых людей — это адреналин, который они хотят таким образом выбросить, — пояснила она.
При этом участники дискуссии ждут рекомендаций по правоприменительной практике в том числе и от МВД.
«Мы ожидаем услышать позицию правоохранительных органов по вопросу о том, следует ли вводить наказание за «зацепинг» не только для родителей, но и непосредственных участников опасной езды на крыше», — цитирует Плетневу «Парламентская газета».