Чушь собачья: в МИД РФ отреагировали на обвинения США во влиянии Москвы на выборы
Москва, 25 мая. В МИД РФ считают чушью заявления Национальной разведки США о якобы вмешательстве России в выборы «по всей Европе». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
«Чушь собачья (утверждения главы Нацразведки США), если говорить прямо и в лоб. Разведка должна заниматься разведкой, а не лезть и не участвовать во внутренних интригах», — заявил ТАСС спецпредставитель президента и посол по особым поручениям МИД РФ.
По его словам, Москва готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности. Дипломат также выразил надежду, что США создадут соответствующую команду для обсуждения этой темы.
Напомним, директор Нацразведки Соединенных Штатов обвинял Россию в активном «вмешательстве» в выборы европейских лидеров и заявлял, что американская сторона ждет от России в 2017 году большей агрессии в сфере международной политики.