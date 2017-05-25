CNN обвиняет генпрокурора США в сокрытии данных о связях с Россией

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Вашингтон, 25 мая. Министра юстиции США Джеффа Сешнса обвинили в том, что он при получении допуска к секретным сведениям утаил информацию о своих встречах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники объявил, что Сешнс несколько раз встречался с послом РФ в течение прошлого года.

«Как сообщили официальные представители в Минюсте, Сешнс не указывал эти встречи в анкете, в которой от него требовалось назвать «любые контакты» его или членов семьи с «иностранным правительством» или его «представителями» за последние семь лет», — утверждает CNN.

Отмечается, что представители ФБР, принимающие участие в расследование так называемого «дела о вмешательстве РФ в президентские выборы в США», отказались от комментариев. Представители Минюста США отвергли обвинения, подчеркнув, что Сешнс, во-первых, встречался с Кисляком не как представитель Трампа, а как самостоятельный сенатор, а во-вторых, провел перед заполнением анкеты на допуск подробные консультации по поводу того, какие встречи следует указывать в анкете.