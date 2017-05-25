Россия перебросила в Таджикистан дивизион «Ураганов»

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Душанбе, 25 мая. Российская военная база, которая расположена в Таджикистане, укреплена дивизионом реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом сегодня сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По его словам, боевая мощь 201-й базы укреплена созданным дивизионом большой силы, на вооружении которого находятся реактивные системы залпового огня «Ураган». Он подчеркнул, что количество соединения остается в рамках международных соглашений.

Напомним, РСЗО «Ураган» калибром 220 миллиметров могут наносить эффективное поражение мишеням, которые находятся на расстоянии до 35 километров в условиях сложной горной местности.