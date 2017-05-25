Минэкономики Турции опровергло введение новых санкций против России

В Избранное

Скопировать

Анкара, 25 мая. Власти Турции опровергли сообщения о введении новых ограничений на импорт пшеницы из России. Заявление о приверженности соглашений с Москвой распространило сегодня Минэкономики страны.

«Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между Россией и Турцией, некоторые СМИ публикуют новости об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которые не соответствуют действительности. Турция продолжает придерживаться достигнутых соглашений», — говорится в заявлении министерства.

Данные о новых санкциях накануне распространила газета «Ведомости». Источник издания утверждал, что отныне на РФ должно приходиться не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна. Эти сообщения подтвердили в Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).

Кроме того, сообщалось, что Турция якобы ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла, оставив квоту в 15-30 процентов.

