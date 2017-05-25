Помочь каждому: Пучков по поручению Путина прибыл на место пожаров под Красноярском

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Красноярск, 25 мая. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, все жители Красноярского края, дома и имущество которых пострадали в результате масштабных пожаров, получат положенные в таком случае суммы компенсации. В настоящее время пожары, вызванные палом травы и ураганным ветром, продолжаются в Лесосибирском и Канском районах.

«Я прибыл в Красноярский край по поручению президента РФ, чтобы быстро и оперативно решить все вопросы оказания помощи каждому, кто оказался в беде. Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей», — рассказал Пучков в ходе встречи с жителями пострадавшего от пожара поселка Стрелка.

Такая же сумма, отметил он, будет выплачена из регионального бюджета. Материальная помощь будет перечислена на счета жителей региона уже в четверг. По данным МЧС, из-за пожаров сгорели 130 домов, в которых проживали 533 человека.