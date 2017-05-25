Минфин готовит изменение механизма финансирования пенсий россиян

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Москва, 25 мая. В министерстве финансов рассматривается возможность передачи финансирования фиксированной части пенсии в ведение государственного бюджета. Пока этим занимается Пенсионный фонд.

О такой вероятности пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на чиновников федерального уровня. Ведомства, курирующие социальную политику, выступают против таких мер, пишет издание, утверждая, что они окажут негативное влияние на финансирование ПФР.

Пока вопрос находится на стадии обсуждения, он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний российского правительства.