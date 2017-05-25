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Экономика
Минфин готовит изменение механизма финансирования пенсий россиян

Минфин готовит изменение механизма финансирования пенсий россиян

10:23  25 Мая 2017
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Порядок финансирования фиксированных выплат к пенсии может быть пересмотрен

Москва, 25 мая. В министерстве финансов рассматривается возможность передачи финансирования фиксированной части пенсии в ведение государственного бюджета. Пока этим занимается Пенсионный фонд.

О такой вероятности пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на чиновников федерального уровня. Ведомства, курирующие социальную политику, выступают против таких мер, пишет издание, утверждая, что они окажут негативное влияние на финансирование ПФР.  

Порядок финансирования фиксированных выплат к пенсии может быть пересмотрен

Пока вопрос находится на стадии обсуждения, он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний российского правительства. 

Алексей Громов
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