Столтенберг назвал Донбасс важным фактором выстраивания отношений НАТО с Россией

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Брюссель, 25 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отказ России от поддержки народных республик Донбасса привел бы к улучшению отношений Москвы с альянсом.

«Когда Россия начнет соблюдать границы (Украины. — Прим. ФАН) и прекратит поддерживать и финансировать сепаратистов на востоке Украины, это будет самый важный шаг для улучшения отношений между Россией и НАТО», — сказал он.

Столтенберг также объяснил развертывание на восточных границах НАТО четырех многонациональных батальонов заботой о территориальной целостности стран, входящих в альянс. По его словам, действия НАТО должны предотвращать конфликты, а не провоцировать их.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что не вмешивалась в конфликт на юго-востоке Украины, и обращалась к НАТО с призывами подкрепить обвинения в свой адрес доказательствами.