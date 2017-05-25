Первый визит Трампа на саммит НАТО: чего от него ожидать?

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые примет участие в стартующем в четверг, 25 мая, в Брюсселе саммите НАТО. Американский лидер попытается заручиться поддержкой коллег из Европейского союза, которых во время своей предвыборной кампании подвергал жесткой критике. И, кстати, нелишним будет напомнить, что речь идет об организации, которую президент Соединенных Штатов нещадно критиковал во время своей предвыборной кампании.

Кроме того, Дональд Трамп проведет встречу с лидерами Европейского союза. Напомним, что он открыто приветствовал выход Великобритании из ЕС.

Было время, Трамп угрожал, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО, которая, по его мнению, является «устаревшей организацией». Однако позднее он забрал свои слова назад.

По информации СМИ, этот саммит НАТО станет самым коротким за последние десять лет — все мероприятия должны будут вместиться в десятичасовой отрезок времени. Основной внимание, по мнению СМИ, будет приковано к Трампу. На саммите ожидается обсуждение двух важных тем — увеличение военных расходов Североатлантического альянса, а также борьба с террористическим квазиобразованием «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Как пояснил ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников США по блоку НАТО, называя данную структуру «устаревшей» и намекая на пересмотр американской военной политики в отношении европейских стран. Также Трамп высказывал скепсис по поводу курса развития ЕС под фактическим управлением Германии и открыто приветствовал Brexit — выход Великобритании из Евросоюза. Цель нынешней встречи в Брюсселе — скорее психотерапевтическая. Американский президент успокоит европейцев, пообещав продолжение военно-политической поддержки, но — только при условии соблюдения ими существующих договоренностей, в частности в том, что касается необходимости поддержки собственных военных бюджетов на уровне не менее 2% ВВП.

«Блок НАТО был создан после Второй мировой войны для достижения двух основных целей. Во-первых, Западу требовалось поставить некий формальный барьер на пути возможного продвижения, в том числе идеологического, СССР дальше в сторону Атлантики. Во-вторых, Вашингтону нужно было обосновать необходимость сохранения американских военных контингентов в Европе после окончания войны. Таким образом, НАТО изначально создавалась как военно-политическое объединение с четко обозначенным противником. В целом наличие двух мощных и примерно равных по силе блоков на континенте во время Холодной войны препятствовало перерастанию конфронтации в «горячую» фазу. Кровавые конфликты между странами бывшей Югославии начались как раз с момента распада Восточного блока — и это притом, что страна формально в него не входила», — уверен Станислав Бышок.

По словам эксперта, к началу «нулевых» годов необходимость существования НАТО ставилась многими под вопрос, исходя из того, что главный противник — Россия — сам стремился войти в военно-политические структуры Запада. Но затем проблема международного исламского терроризма стала более актуальной для Европы и США, что дало новый импульс к развитию блока. Восстановление России как великой державы и крупного игрока на региональной и мировой арене привело к тому, что у НАТО оказалось уже два основных противника.

«И здесь обнаруживается любопытный парадокс, который Дональд Трамп и его европейские коллеги вряд ли обойдут вниманием на встрече в Брюсселе. С одной стороны, Россия — сильная военная держава, которая при желании может нанести серьезный урон своим западным соседям. Но никто всерьез в это не верит, хотя часто говорят обратное. С другой стороны, у запрещенного «Исламского государства»* все наоборот: есть сильное желание уничтожить «неверную» Европу и глобальный Запад в целом, но нет и вряд ли будут реальные военные возможности для этого. Терроризм — это трагедии десятков, сотен и тысяч людей, но для мало-мальски справляющегося со своими функциями государства террористические атаки — лишь комариные укусы. Кстати, важно отметить, что Брюссель — это не только столица ЕС и НАТО, это еще и столица европейского джихадизма, а печально известный район Моленбек — его центр. Лидеры ЕС и НАТО могли, что называется, перейти дорогу и начать антитеррористическую операцию прямо в логове врага», — резюмировал Станислав Бышок.

Политолог Авигдор Эскин рассказал газете «Известия» о первом зарубежном вояже Дональда Трампа. По его мнению, недруги Трампа, так и его друзья ждут от него нового слова и новой политики.

* Организация запрещена на территории РФ.