Шесть украинцев погибли в автокатастрофе под Великим Новгородом

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Великий Новгород, 25 мая. Шесть граждан Украины погибли в жуткой автокатастрофе на трассе Москва-Петербург. Смертельное ДТП произошло в Новгородской области.

По данным источника в экстренных службах региона, в 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. Жертвами стали шесть человек. По предварительным данным, все они являются гражданами Украины, уточнил собеседник РИА Новости.

Все причины и обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

