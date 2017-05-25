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Происшествия
Шесть украинцев погибли в автокатастрофе под Великим Новгородом

Шесть украинцев погибли в автокатастрофе под Великим Новгородом

9:30  25 Мая 2017
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Шесть украинцев погибли в автокатастрофе под Великим Новгородом

Великий Новгород, 25 мая. Шесть граждан Украины погибли в жуткой автокатастрофе на трассе Москва-Петербург. Смертельное ДТП произошло в Новгородской области.

По данным источника в экстренных службах региона, в 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. Жертвами стали шесть человек. По предварительным данным, все они являются гражданами Украины, уточнил собеседник РИА Новости. 

Все причины и обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.
 

Ярослава Замысловатова
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