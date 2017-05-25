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Россия
Путин поблагодарил юбиляра Калягина за «щедрый талант»

Путин поблагодарил юбиляра Калягина за «щедрый талант»

10:03  25 Мая 2017
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Путин поблагодарил юбиляра Калягина за «щедрый талант»

Москва, 25 мая. Российский лидер Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста театра и кино Александра Калягина. Об этом говорится на сайте Кремля. 

Напомним, Калягин также является председателем Союза театральных деятелей России. 

Путин отметил щедрый талант и вдохновенный творческий труд юбиляра в кино и театре. Кроме того, президент РФ пожелал имениннику хорошего здоровья и всего самого наилучшего.

«Радостно, что и сегодня Вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите существенный вклад в сохранение прекрасных традиций российского искусства», — говорится в поздравительной телеграмме. 

#путин #россия #калягин
Дана Балан
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