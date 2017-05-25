Путин поблагодарил юбиляра Калягина за «щедрый талант»

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Москва, 25 мая. Российский лидер Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста театра и кино Александра Калягина. Об этом говорится на сайте Кремля.

Напомним, Калягин также является председателем Союза театральных деятелей России.

Путин отметил щедрый талант и вдохновенный творческий труд юбиляра в кино и театре. Кроме того, президент РФ пожелал имениннику хорошего здоровья и всего самого наилучшего.