Путин поблагодарил юбиляра Калягина за «щедрый талант»
Москва, 25 мая. Российский лидер Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста театра и кино Александра Калягина. Об этом говорится на сайте Кремля.
Напомним, Калягин также является председателем Союза театральных деятелей России.
Путин отметил щедрый талант и вдохновенный творческий труд юбиляра в кино и театре. Кроме того, президент РФ пожелал имениннику хорошего здоровья и всего самого наилучшего.
«Радостно, что и сегодня Вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите существенный вклад в сохранение прекрасных традиций российского искусства», — говорится в поздравительной телеграмме.