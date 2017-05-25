Донбасс: «Правый сектор» вербует молодежь под Луганском

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Луганск, 25 мая. Украинские националисты «Правого сектора»* (экстремистская группировка запрещена в России) вербуют в свои ряды молодых людей из Северодонецка. Об этом сегодня сообщил житель Северодонецка, расположенного Луганской области.

Местный житель 1959 года рождения позвонил на горячую линию министерства внутренних дел Луганской народной республики и заявил, что радикалы «Правого сектора» (запрещена в России) вербуют молодых людей возрастом от 15 до 25 лет.

Они также «распространяют агитационные листовки и приглашают принять участие в тренировочных мероприятиях, которые пройдут с 10 по 20 июня».

Стоит отметить, что за минувшие выходные на «горячую линию» ведомства республики поступило свыше 100 заявлений о преступлениях украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории.

* Организация запрещена на территории РФ.