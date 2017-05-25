Правительство РФ выделит 6 млрд рублей на закупку школьных автобусов и скорых

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Москва, 25 мая. Правительство РФ выделит регионам из резервного фонда 6 млрд рублей для закупки школьных автобусов и карет скорой помощи. Соответствующее постановление опубликовано на портале кабмина.

В справке к документу уточняется, что половина выделенных средств пойдет на закупку не менее тысячи автомобилей скорой для организаций, определенных Минздравом. Оставшиеся 3 млрд рублей потратят на приобретение полутора тысяч школьных автобусов, передает Телеканал 360.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников с учетом инфляции для тех категорий, которые не охвачены майскими указами 2012 года. Глава государства обратился к правительству с просьбой не затягивать решение этого вопроса.