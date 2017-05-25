Столтенберг заявил, что НАТО стремится быть «добрым соседом» России
Брюссель, 25 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что руководство Североатлантического альянса приветствует открытые двухсторонние контакты на высоком уровне между странами-членами НАТО и РФ. По словам генсека НАТО, будучи норвежским политиком, он уверен в том, что между РФ и НАТО возможно сосуществование и сотрудничество, подобное контактам Норвегии и СССР во времена холодной войны.
«НАТО стремится к более конструктивным и кооперативным отношениям с Россией. Это непросто, но именно поэтому так важно, ведь мы решаем целый ряд проблем, включая Украину и необходимость повышения прозрачности и предсказуемости нашей военной деятельности», — заявил Столтенберг в интервью ТАСС.
По словам генерального секретаря НАТО, в отношении России «наш сигнал заключается в том, что у нас есть двойной подход»: страны Альянса стремятся одновременно к единству внутри НАТО, защите союзников и «сдерживанию» России, но при этом открыты к диалогу.
Напомним, как сообщала «Газета.ru», ранее Йенс Столтенберг заявил, что Черногория формально станет 29-м членом НАТО в начале июня. Присоединение Черногории к Альянсу ранее вызвало значительную критику со стороны РФ и других балканских стран как продолжение расширения НАТО на восток.