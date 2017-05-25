Столтенберг заявил, что НАТО стремится быть «добрым соседом» России

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Брюссель, 25 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что руководство Североатлантического альянса приветствует открытые двухсторонние контакты на высоком уровне между странами-членами НАТО и РФ. По словам генсека НАТО, будучи норвежским политиком, он уверен в том, что между РФ и НАТО возможно сосуществование и сотрудничество, подобное контактам Норвегии и СССР во времена холодной войны.

«НАТО стремится к более конструктивным и кооперативным отношениям с Россией. Это непросто, но именно поэтому так важно, ведь мы решаем целый ряд проблем, включая Украину и необходимость повышения прозрачности и предсказуемости нашей военной деятельности», — заявил Столтенберг в интервью ТАСС.

По словам генерального секретаря НАТО, в отношении России «наш сигнал заключается в том, что у нас есть двойной подход»: страны Альянса стремятся одновременно к единству внутри НАТО, защите союзников и «сдерживанию» России, но при этом открыты к диалогу.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», ранее Йенс Столтенберг заявил, что Черногория формально станет 29-м членом НАТО в начале июня. Присоединение Черногории к Альянсу ранее вызвало значительную критику со стороны РФ и других балканских стран как продолжение расширения НАТО на восток.