Госдума предлагает проверять чиновников, чьи родственники преступили закон

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Москва, 25 мая. Устраивать внеплановые проверки чиновников, чьи близкие являются нарушителями административного или уголовного законодательства. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он подготовил соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон «О прокуратуре Российской Федерации». Аналогичные проверки он предлагает проводить и в отношении крупных бизнесменов. Депутат считает, что таким образом будет усилена борьба с коррупцией.

«Яблоко от яблони недалеко падает. Эта мера — некий сигнал представителям крупного бизнеса и чиновникам, чтобы они начали заниматься своими детьми и родственниками. Мы не должны ждать, пока они уже начнут кого-то убивать, станут реальной угрозой обществу», — цитирует Вострецова RT.

Депутат считает, что власть имущие должны понимать, что несут ответственность за поведение своих родственников. В качестве примера он приводит резонансные случаи грубого нарушения закона со стороны так называемых «мажоров» — детей богатых родителей, устраивающих гонки на своих дорогих иномарках.