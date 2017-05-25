Посольство США прокомментировало слухи о назначении Хантсмана в Россию

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. Посольство США в России не располагает данными о назначении экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом в РФ. Как сообщила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон, официальной информации об этом не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что Хантсман может быть назначен послом в РФ и приедет в Москву в июле.

«Я не видела каких-либо официальных заявлений по поводу номинирования господина Хантсмана послом в РФ», — сообщила Олсон РИА Новости.

В марте сообщалось, что Хантсман принял предложение поехать послом в Россию, однако отказался от коммнтариев на данную тему, передает Ura.ru.