«Локомотив» намерен выкупить у «Рубина» Кверквелию

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. «Локомотив» хочет договориться с «Рубином» о выкупе защитника Соломона Кверквелии, который за полгода завоевал доверие главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина. Об этом сообщил источник в московском клубе.

Арендованный «Локомотивом» на полгода грузинский футболист должен вернуться в расположение «Рубина» 31 мая. Однако 25-летний защитник намерен остаться в Москве, и здесь его интересы совпадают с интересами руководства «железнодорожников».

По словам источника газеты «Известия», московский клуб намерен договориться с казанским о выкупе игрока на максимально выгодных условиях для обеих сторон. «Самому Кверквелии очень нравится в команде, и он рад, что зимой оказался именно в московском клубе. Игрок уверен, что «Локомотиву» удастся уладить вопрос по его трансферу с казанцами и он сможет остаться в Москве», — добавил собеседник издания.