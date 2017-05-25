Донбасс: СК РФ возбудил три уголовных дела после обстрелов Донецка, Спартака и Коминтерново

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Москва, 25 мая. Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения в Донбассе.

Как сообщила сегодня официальный представитель ведомства Светлана Петренко, российские следователи установили еще несколько фактов применения тяжелых видов вооружения против мирных жителей на юго-востоке Украины. Уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны возбуждены с учетом положений статьи 12 УК РФ, уточнила Петренко. В соответствии с ними иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве.

По данным следствия, 18, 20 и 21 мая этого года, киевские силовики в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней, обстреляли села Коминтерново и Спартак, а также Петровский район Донецка. В результате ранения получили четверо мирных жителей.

«Очевидно, что мотивом преступлений украинских военнослужащих, как и ранее явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования», - подчеркнули в СК РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что российские следователи продолжают фиксировать преступления против мира и безопасности человечества, которые совершаются против гражданского населения юго-востока Украины.

В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел устанавливаются все причастные к их совершению.

