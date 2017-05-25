Безумная женщина зарезала свою бабушку и сожгла дотла квартиру в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 25 мая. Безработная женщина зарезала пенсионерку и подожгла квартиру в Петербурге, чтобы замести следы преступления. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду примерно в 04.00 в поселке Рощино Ленинградской области в своей квартире, расположенной по улице Социалистической, Оксана П. 1994 года рождения, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, зарезала свою бабушку 1946 года рождения.

Затем женщина подожгла квартиру и скрылась с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Выясняются все обстоятельства случившегося.