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Происшествия
Безумная женщина зарезала свою бабушку и сожгла дотла квартиру в Ленобласти

Безумная женщина зарезала свою бабушку и сожгла дотла квартиру в Ленобласти

9:07  25 Мая 2017
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Безумная женщина зарезала свою бабушку и сожгла дотла квартиру в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 мая. Безработная женщина зарезала пенсионерку и подожгла квартиру в Петербурге, чтобы замести следы преступления. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувшую среду примерно в 04.00 в поселке Рощино Ленинградской области в своей квартире, расположенной по улице Социалистической, Оксана П. 1994 года рождения, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, зарезала свою бабушку 1946 года рождения.

Затем женщина подожгла квартиру и скрылась с места происшествия. 

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Выясняются все обстоятельства случившегося. 

#убийство #петербург
Дана Балан
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