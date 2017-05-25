Четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа на Невском проспекте

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 25 мая. Четырехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна квартиры на пятом этаже дома на Невском проспекте.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла накануне около шести часов утра. Родители малыша были дома, но они недосмотрели за сыном. По данным источника в правоохранительных органах, семья приехала в Петербург из Красноярска. На Невском проспекте они снимали квартиру.

От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия. Сейчас тело направлено в морг для установления причины смерти.