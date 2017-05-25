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Происшествия
Старший родственник оказался убийцей 12-летней девочки в Краснодарском крае

Старший родственник оказался убийцей 12-летней девочки в Краснодарском крае

9:17  25 Мая 2017
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Старший родственник оказался убийцей 12-летней девочки в Краснодарском крае

Краснодар, 25 мая. Сотрудникам управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю удалось задержат в Крымском районе края подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки. 

12-летняя Арина пропала 22 мая, вскоре ее тело было обнаружено в реке Псебепс. На основании собранных улик следователи приняли решение задержать 30-летнего мужчину, приходящегося родственником убитой девочке.

Старший родственник оказался убийцей 12-летней девочки в Краснодарском крае

«Лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался супруг сестры матери погибшей девочки. Сейчас подозреваемый доставлен к следователю, расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мотивы преступления на данный момент неясны, следствие работает с подозреваемым для их выяснения.

Валентин Меликов
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