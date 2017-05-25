Старший родственник оказался убийцей 12-летней девочки в Краснодарском крае

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Краснодар, 25 мая. Сотрудникам управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю удалось задержат в Крымском районе края подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки.

12-летняя Арина пропала 22 мая, вскоре ее тело было обнаружено в реке Псебепс. На основании собранных улик следователи приняли решение задержать 30-летнего мужчину, приходящегося родственником убитой девочке.

«Лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался супруг сестры матери погибшей девочки. Сейчас подозреваемый доставлен к следователю, расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мотивы преступления на данный момент неясны, следствие работает с подозреваемым для их выяснения.