Британский автогигант Jaguar Land Rover сообщил о рекордных продажах

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Лондон, 25 мая. Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover сообщила о результатах отчетности за минувший финансовый год, закончившийся 31 марта: в отчетный период компания продала больше автомобилей, чем за любой год своей 95-летней истории. Такого рекордного уровня компания достигает уже второй год подряд.

В прошлом году компания Jaguar Land Rover продала 604 тысячи автомобилей — на 16% больше, чем в предыдущем, который также был рекордным. При этом наибольший рост продаж автомобилей британской компании отмечается в Китае, где спрос вырос на треть, и в США, где было продано на четверть больше автомобилей, чем ранее.

Наиболее популярными моделями, как отмечает сайт компании, стали Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery и Range Rover Velar. Годовая прибыль компании без вычета налогов составила 1,6 млрд фунтов.