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Ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

Ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

8:43  25 Мая 2017
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Ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

Лондон, 25 мая. Британские ученые в ходе очередных исследований на тему межполовых отношений пришли к интересным выводам.

Оказывается, употребляя в пищу определенные продукты, можно запустить  в организме процессы, возникающие во время полового акта. Понятное дело, что полноценный секс обжорство не заменит, однако настроение точно улучшит.

Ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

Итак, чтобы получить толику удовольствия, получаемого от половой близости, надо есть бананы, молоко, инжир, жирную рыбу и шоколад. Эти продукты, как и секс, вырабатывают дофамин, серотонин и эндорфины.

Алексей Громов
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