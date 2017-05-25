Захарова ответила стихами Маяковского на слова Керри об изучении русского языка

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Москва, 25 мая. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего государственного секретаря США Джона Керри, который в ходе своего выступления перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете порекомендовал им осваивать русский язык. Своим мнением она поделилась в социальной сети Facebook.

По словам Захаровой, она не в курсе, «какие учебники по русскому языку необходимо приобретать с «этой» администрацией США, но вот с «прошлой» стоило бы в преддверии наступления юбилейного 2017-го купить томик Владимира Владимировича».

Впрочем, «это наш прокол — надо было презентовать», написала она.

Захарова также разместила на своей странице отрывок стихотворения Владимира Маяковского.