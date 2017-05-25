Захарова ответила стихами Маяковского на слова Керри об изучении русского языка
Москва, 25 мая. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего государственного секретаря США Джона Керри, который в ходе своего выступления перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете порекомендовал им осваивать русский язык. Своим мнением она поделилась в социальной сети Facebook.
По словам Захаровой, она не в курсе, «какие учебники по русскому языку необходимо приобретать с «этой» администрацией США, но вот с «прошлой» стоило бы в преддверии наступления юбилейного 2017-го купить томик Владимира Владимировича».
Впрочем, «это наш прокол — надо было презентовать», написала она.
Захарова также разместила на своей странице отрывок стихотворения Владимира Маяковского.