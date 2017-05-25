Сирия: студент из Алеппо создал робота, способного находить железо под землей

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Алеппо, 25 мая. Сирийский студент из Университета Алеппо Ясин Насер продемонстрировал российским корреспондентам созданного своими руками робота, который способен находить металл на глубине до 25 метров.

По словам талантливого студента, этим киборгом можно управлять даже со смартфона. Он отметил, что робот может найти металл на глубине до 25 метров и также определить его состав.

Насер рассказал, что робота нужно усовершенствовать, тогда он сможет находить взрывные устройства.

В Университете Алеппо отметили, что научные и учебные подразделения не останавливали работы даже в период активных военных действий в Восточном Алеппо.