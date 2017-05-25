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Ученые: Мозг сопротивляется процессу похудения

Ученые: Мозг сопротивляется процессу похудения

8:56  25 Мая 2017
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Ученые: Мозг сопротивляется процессу похудения

Лондон, 25 мая. Сотрудники одного из университетов Великобритании убедительно доказали неэффективность любого вида диет. Ученые утверждают, что процессу похудения при этом мешает мозг, сводя к нулю все усилия, которые затрачиваются на осуществление мечты о стройном теле.

Он настолько «боится» голодания, что при переходе на диетический рацион реагирует мгновенно и довольно агрессивно, начиная экономить калории. Чем меньше пищи поступает в организм, тем более активно идет процесс накопления.

Ученые: Мозг сопротивляется процессу похудения

Именно поэтому, утверждают ученые, диеты не являются панацеей в борьбе с лишним весом, пишут СМИ.

Алексей Громов
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