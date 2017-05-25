Стали известны подробности убийства главреда газеты в Красноярском крае

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Минусинск, 25 мая. В теле убитого главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова эксперты обнаружили пять пуль.

Напомним, что убийство журналиста произошло накануне в 11 часов вечера по местному времени в городе Минусинск, что в Красноярском крае. По версии СКР, причиной убийства главного редактора, в том числе, может быть профессиональная деятельность.

Добавим, что как сообщают местные СМИ, 42-летний убитый журналист раньше был депутатом городского совета Минусинска. В феврале 2014 года депутатский мандат у Попкова был отозван из-за скандала.