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Стали известны подробности убийства главреда газеты в Красноярском крае

Стали известны подробности убийства главреда газеты в Красноярском крае

8:35  25 Мая 2017
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Стали известны подробности убийства главреда газеты в Красноярском крае

Минусинск, 25 мая. В теле убитого главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова эксперты обнаружили пять пуль.

Напомним, что убийство журналиста произошло накануне в 11 часов вечера по местному времени в городе Минусинск, что в Красноярском крае. По версии СКР, причиной убийства главного редактора, в том числе, может быть профессиональная деятельность.

Добавим, что как сообщают местные СМИ, 42-летний убитый журналист раньше был депутатом городского совета Минусинска. В феврале 2014 года депутатский мандат у Попкова был отозван из-за скандала.

Алексей Громов
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