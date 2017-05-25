В Совфеде раскритиковали Трампа за слова о санкциях против России

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Идею американского президента Дональда Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым» сенатор Алексей Пушков назвал непродуктивной. Об этом он написал в своем Twitter.

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея гарантирует лишь тупик в отношениях», — считает политик.

Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея "привлечь Россию к ответ-сти за Крым" очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 24, 2017



Напомним, что 24 мая в ходе заграничного турне президент США Дональд Трамп переговоры с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони.

«Президент вновь подтвердил единую позицию стран по обе стороны Атлантики по вопросу о привлечении России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения Москвы в необходимости исполнять обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», — сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам встречи.

Ранее глава совета министров Италии Паоло Джентилони после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что Италия продолжает придерживаться мнения о недопустимости автоматического продления антироссийских санкций.

«Мы предпринимаем шаги и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, чтобы подчеркнуть, что не может быть автоматического продления режима санкций. Должна быть серьезная дискуссия о том, как развивается ситуация на Украине», — заявил он.

Джентилони подчеркнул, что общей для всех целью остается исполнение минских соглашений, и Италия, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2018 году, крайне заинтересована в разрешении украинского кризиса.

В агрессивных намерениях и причастности к конфликту на Юго-востоке Украины Россию постоянно обвиняют как страны Запада, так и Киев.

Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В связи с событиями в Крыму и на Украине в 2014 году в отношении отдельных граждан России, а также ряда российских компаний и были введены западные санкции. Позже под давлением США Евросоюз расширил их действие на целые сектора российской экономики.

Санкционный режим был продлен европейскими странами на полгода 13 марта 2017 года.

За продление санкций в отношении России высказались главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

«Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать», — заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Европейские дипломаты заявляют о том, что сохранение антироссийских санкций зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Москва считает такую позицию абсурдной, так как Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию

О своем намерении «сделать все», чтобы Евросоюз продлил действие антироссийских санкций, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на шесть, а на двенадцать месяцев, мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск», — заявил он.

О том, что Европейский союз не должен отказываться от санкций в отношении России, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявила и постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза.

В настоящее время американский президент Дональд Трамп совершает свое первое мировое турне. 25 мая он проведет встречу с лидерами стран ЕС и странами-членами НАТО.

Лидеры Еврособза во время предвыборной кампании неоднократно критиковали Дональда Трампа. Теперь американскому лидеру предстоит заручиться их поддержкой.

Сам Дональд Трамп неоднократно критически высказывался в адрес НАТО. Он даже угрожал, что выйдет из альянса, который, по его мнению, является «устаревшей организацией». Трамп также заявлял, что недоволен тем, что некоторые страны-члены НАТО не вкладывают 2% от ВВП в бюджет альянса. Теперь же он намерен принять участие в работе этой организации.