Трамп сегодня дебютирует на саммите НАТО

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Брюссель, 25 мая. Президент США Дональд Трамп впервые будет принимать участие в стартующем сегодня в Брюсселе саммите НАТО.

Как пишет ТАСС, нынешний саммит станет самым коротким за последнее десятилетие – все мероприятия должны будут вместиться в девятичасовой промежуток, и основное внимание будет приковано к американскому лидеру Дональду Трампу.

Впрочем, и неофициально встреча глав государств, входящих в Североатлантический союз, анонсирована, как «знакомство» с позицией главы Белого дома, который в ходе предвыборной кампании не раз критиковал НАТО.

Впрочем, в ходе работы саммита будут не только «смотрины» Трампа, но и обсуждение двух заявленных главных тем – увеличение военных расходов альянса, а также борьба с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.