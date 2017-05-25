Ученые выяснили тайну загадочных «плавучих островов»

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Вашингтон, 25 мая. Научные специалисты из США раскрыли тайну, как так называемые «плавучие острова» могут на протяжении длительного времени не уходить под воду.

Оказывается, эти острова не уходят под воду, поскольку в их основе лежит особая структура камня. В течение многих лет специалисты не могли разгадать эту тайну, и только сейчас нашли объяснение загадочному феномену.

По словам экспертов, существуют камни, которые могут долгие годы плыть по воде и не тонуть. Эти камни состоят из легкой пемзы, которая и позволят им перемещаться по воде.

Американские ученые исследовали эти камни. В результате выяснилось, что камни удерживаются на поверхности благодаря газам внутри пемзы, которые не улетучиваются.

Эксперты провели аналогию с некоторыми представителями фауны, которые могут спокойно ходить по воде и не тонуть, речь идет в том числе и о водомерках.

Спустя долгие годы газы в пемзе мало-помалу рассеиваются, вода попадает, и в итоге камень тонет.