Японские ученые обнаружили невероятный способ ускорить рост волос

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Токио, 25 мая. Исследование, проведенное специалистами японской пищевой компании Kinjirushi, показало, что сок японского хрена — васаби — обладает ранее неизвестным свойством. Оказалось, что сок васаби способен ускорять рост волос благодаря содержащимся в нем питательным веществам.

Для ращения волос, объясняют японские ученые, необходимо втирать молодые листья васаби в корни волос: в этом случае на волосяные луковицы воздействует содержащееся в японском хрене вещество изосапонарин, которое содержится в листьях васаби в большом количестве. Кроме того, по мнению ученых, листья васаби при втирании стимулирует приток крови к коже головы, что также положительно влияет на здоровье волос.

Специалисты японской пищевой промышленности особо предупреждают, что для ускорения роста волос бесполезно есть васаби-пасту в больших количествах или втирать ее в кожу головы — для роста волос необходим контакт волосяных луковиц с клетками свежего васаби.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о вручении японским ученым Шнобелевской премии за изобретение сигнализации с запахом васаби.