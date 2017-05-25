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Японские ученые обнаружили невероятный способ ускорить рост волос

Японские ученые обнаружили невероятный способ ускорить рост волос

8:40  25 Мая 2017
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Японские ученые обнаружили невероятный способ ускорить рост волос

Токио, 25 мая. Исследование, проведенное специалистами японской пищевой компании Kinjirushi, показало, что сок японского хрена — васаби — обладает ранее неизвестным свойством. Оказалось, что сок васаби способен ускорять рост волос благодаря содержащимся в нем питательным веществам.

Для ращения волос, объясняют японские ученые, необходимо втирать молодые листья васаби в корни волос: в этом случае на волосяные луковицы воздействует содержащееся в японском хрене вещество изосапонарин, которое содержится в листьях васаби в большом количестве. Кроме того, по мнению ученых, листья васаби при втирании стимулирует приток крови к коже головы, что также положительно влияет на здоровье волос.

Японские ученые обнаружили невероятный способ ускорить рост волос

Специалисты японской пищевой промышленности особо предупреждают, что для ускорения роста волос бесполезно есть васаби-пасту в больших количествах или втирать ее в кожу головы — для роста волос необходим контакт волосяных луковиц с клетками свежего васаби.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о вручении японским ученым Шнобелевской премии за изобретение сигнализации с запахом васаби.

Валентин Меликов
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