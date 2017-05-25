Focus грязи не боится: Ford адаптировала модель под погодные условия в России

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Москва, 25 мая. Модель Focus американской компании Ford, которую выпускает завод во Всеволожске, модернизировали специально под погодные условия в России. Разработчики учли претензии и пожелания автовладельцев.

Уже с сегодняшнего дня машины, сходящие с конвейеров предприятия, будут обладать изменениями, помогающими противостоять грязи и воде. Очистка лобового стекла станет более качественной и большей по площади. Этого удалось достичь путем изменения конструкции и хода «дворников».

Ну а в салоне уже стало заметно чище: обивка сидений теперь производится из водоотталкивающего материала. Об этом пишут СМИ.