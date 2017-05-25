Путин и патриарх откроют новый храм Новомучеников Российских в Москве

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Москва, 25 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня великое освящение нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской в Сретенском монастыре.

В торжественном мероприятии будет участвовать глава российского государства Владимир Путин. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, российский лидер посетит новый храмовый комплекс, здание Сретенской духовной семинарии, а также проведет встречу с представителями Русской православной церкви за рубежом, которая стала в 2007 году неотделимой самоуправляемой частью Российской православной церкви.