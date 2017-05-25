Подписчики Малахова обсуждают мокрое пятно на брюках шоумена

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. Подписчики в Instagram Андрея Малахова почти в шоке – мало того, что щоумен ходит без носков, так и с мокрым пятном на брюках.

Снимок, который не дает покоя поклонникам телезвезды, был выложен почти сутки назад. Малахов решил поделиться с подписчиками переживаниями по поводу лишнего веса, однако сострадания не нашел.

Одна часть поклонников стала журить Малахова за то, что тот не надел носки, другая часть – куда большая, заметила на брюках шоумена, прямо на причинном месте огромное мокрое пятно.

Одни подписчики решили, что у их кумира начались проблемы со здоровьем, другие посчитали, что это всего лишь тень.