Банкоматы в России научат узнавать клиентов в лицо

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Москва, 25 мая. Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших российских банков, планируется ввести проверку по лицу для получения доступа к счетам и совершению операций через банкомат.

Ранее такой способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае

По словам директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никиты Хомутова, банк уже разрабатывает подобную систему, пилотный проект которой может быть запущен уже в текущем году.

Интерес к новой системе проявляют также Сбербанк, Росбанк, банк «Открытие», ВТБ.