Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Банкоматы в России научат узнавать клиентов в лицо

Банкоматы в России научат узнавать клиентов в лицо

7:59  25 Мая 2017
67

Банкоматы в России научат узнавать клиентов в лицо

Москва, 25 мая. Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших российских банков, планируется ввести проверку по лицу для получения доступа к счетам и совершению операций через банкомат.

Ранее такой способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае

По словам директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никиты Хомутова, банк уже разрабатывает подобную систему, пилотный проект которой может быть запущен уже в текущем году. 

Интерес к новой системе проявляют также Сбербанк, Росбанк, банк «Открытие», ВТБ. 

Банкоматы в России научат узнавать клиентов в лицо

#банкомат #банки #технологии #деньги
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть