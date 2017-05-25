Зуб динозавра меняет представления ученых о прошлом Земли

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Нью-Йорк, 25 мая. Случайное обнаружение на территории американского штата Миссисипи зуба ископаемого рогатого динозавра — трицератопса — может оказать существенное влияние на представления ученых о геологической истории Земли, в первую очередь американского континента. Зуб динозавра был обнаружен на севере Миссисипи, в так называемой формации Оул Крик.

Сенсационность находки в том, что ранее останки рогатых растительноядных динозавров обнаруживали только на западном побережье США и в Азии — обнаружение останков трицератопсов на восточном побережье считалось невероятным, поскольку в то время — 66–68 миллионов лет назад — по представлениям ученых, американский континент был разделен напополам обширным морем. Как отмечает Daily Mail, обнаружение зуба трицератопса свидетельствует о том, что когда-то между двумя частями Америки существовал «мост» — либо геологическая история американского континента гораздо сложнее, чем принято было считать.