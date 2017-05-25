Звездные сладости: ученые обнаружили сахар в космосе

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Москва, 25 мая. На расстоянии 400 световых лет от Земли ученые обнаружили скопления моносахаридов.

Такие образования были известны и раньше, но впервые они были найдены столь близко от звезд: вещества, участвующие в образовании космических тел, располагаются рядом с IRAS 16293−2422 — в созвездии Змееносца. Об этом пишут СМИ.

Эта находка может свидетельствовать о том, что в этом участке космического пространства зарождается новая планета, ведь моносахариды являются своеобразными «сахарными кирпичиками», из которых формируются небесные тела.